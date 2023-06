MN - Jacobelli: "E' vero si è perso Tonali, giocatore talentuoso, ma ora..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato del mercato del Milan, commentando gli ultimi aggiornamenti: "A mio avviso l’addio di Maldini e Massara è stato ingiustificato, alla luce di quello che avevano dimostrato. L’addio di Tonali ha consentito ai rossoneri di ottenere 75 milioni di euro più 10 bonus, con cui si aumenta decisamente il budget che c’era già a disposizione sul mercato. Per concludere: si è perso un centrocampista molto talentuoso, ma ora c’è una carta importante da giocarsi sulle operazioni in entrata”.