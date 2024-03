MN - Jacobelli: "Giroud in MLS? A prescindere da tutto il Milan dovrà rinforzare l'attacco"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milannews, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha fatto il punto su alcuni temi a tinte rossonere. Ecco alcuni estratti:

Okafor, se pur con caratteristiche diverse da Giroud, ha fatto una buona partita a Verona. Ma il Milan può fare a meno del francese?

"La premessa quando si parla di Giroud è che è un attaccante che in 13 stagioni di fila è andato in doppia cifra. Un vicecampione del mondo, uno straordinario professionista. Vediamo se l'interessamento della MLS andrà a buon fine. Io credo che questo giocatore onori la maglia nel modo migliore, con professionalità estrema. Chiaro che in proiezione della prossima stagione il Milan rinforzerà il reparto a prescindere".