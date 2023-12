MN - Jacobelli: "Il Milan contro il Sassuolo deve chiudere l'anno da Milan"

Il Milan sta gestendo un periodo complicato. I rossoneri, tra risultati non soddisfacenti e una situazione infortuni clamorosamente negativa, stanno cercando di reagire per giocarsi al meglio le loro possibilità in Serie A, Coppa Italia e anche Europa League. In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Xavier Jacobelli, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Che tipo di match prospetta tra Milan e Sassuolo?

“Mi aspetto un Milan che chiuda l’anno da Milan. L’avvio di campionato è stato estremamente importante. Ora i rossoneri sono terzi in classifica, hanno ancora davanti tutta la Coppa Italia e l’Europa League. Ovviamente il tutto Sassuolo permettendo. I neroverdi sono infatti reduci da un ko con il Genoa che non li ha certamente agevolati in termini di classifica”.