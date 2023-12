MN - Jacobelli: "Il Milan non deve separarsi ora da Pioli, bisogna essere oggettivi e dare un giudizio a maggio-giugno"

Il Milan sta gestendo un periodo complicato. I rossoneri, tra risultati non soddisfacenti e una situazione infortuni clamorosamente negativa, stanno cercando di reagire per giocarsi al meglio le loro possibilità in Serie A, Coppa Italia e anche Europa League. In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Xavier Jacobelli, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Dal suo punto di vista le strade tra il Milan e Pioli dovrebbero dividersi?

“Dal mio punto di vista no, in nessun modo, ora come ora. Il Milan è presieduto da Red Bird, un fondo che - come tutti quelli americani - ti giudica per i risultati che porti. I bilanci si stilano a fine stagione. Se al termine dell’annata Pioli si sarà qualificato in Champions, avrà vinto la Coppa Italia e sarà arrivato in finale di Europa League, che cosa gli si potrebbe recriminare? Comprendo l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions ai gironi, però bisogna essere oggettivi nei giudizi. E, quelli finali, li si danno a maggio-giugno”.