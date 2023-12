MN - Jacobelli: "Il ritorno di Ibra è molto positivo. È una figura determinante a livello di spogliatoio"

Il Milan sta gestendo un periodo complicato. I rossoneri, tra risultati non soddisfacenti e una situazione infortuni clamorosamente negativa, stanno cercando di reagire per giocarsi al meglio le loro possibilità in Serie A, Coppa Italia e anche Europa League. In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Xavier Jacobelli, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Quali aspettative nutre rispetto al ritorno di Ibrahimovic tra i quadri dirigenziali del Milan?

“Operazione molto positiva. Sia in termini di sviluppo per quanto concerne il gruppo Red Bird, sia per la squadra Milan in sè. Uno come lo svedese è determinante a livello di spogliatoio”.