MN - Jacobelli: "L'Udinese sarà la cartina di tornasole per capire le potenzialità del Milan"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Xavier Jacobelli ci dice la sua sull'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca:

Vede analogie con l'annata di Tabarez? Allenatore nuovo, straniero, inizio altalenante. Nel caso dell'uruguayano l'avventura terminò a dicembre

"Due contesti radicalmente diversi. Credo che nel momento in cui il Milan sceglie come nuovo allenatore gli vada dato tempo. Quel che non mi piace è la superficialità dei giudizi".

Nello specifico?

"Non è possibile che dopo la vittoria del derby si passi dalla celebrazione di Fonseca a dure che Fonseca non è adatto dopo il ko di Firenze. Io credo che questo allenatore abbia il diritto di essere giudicato al termine della stagione. Il calcio ci insegna che i giudizi sono dettati dai risultati e non solo dalla qualità del gioco. Dal derby abbiamo registrato notevoli miglioramenti, guardando il calendario dico che la partita contro l'Udinese è già una cartina di tornasole per capire quali siano le potenzialità di questa squadra".