MN - Jacobelli: "Mi ha impressionato la disinvoltura di Thiaw, sembrava un veterano"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tra le note positive nel Milan della sfida di Champions League contro il Tottenham c'è sicuramente l'ottima prestazione di Malick Thiaw. Intervistato da Milannews.it, Xavier Jacobelli ha parlato così del difensore tedesco: "Mi ha impressionato la disinvoltura di Thiaw, un ventunenne che al suo debutto in Champions League sembrava un veterano. Credo che stia seguendo un percorso virtuoso sotto la guida di Pioli, che non mette pressione ai suoi giovani calciatori. Il ragazzo ha raccolto soltanto sette presenze ma è evidente che quando uno gioca così a San Siro in Champions League contro il Tottenham possiede mezzi e talento per arrivare lontano. Non bisogna mettergli fretta, è perfettamente consapevole dell’opportunità che gli è stata offerta. Sono convinto che migliorerà ancora".