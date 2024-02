MN - Jacobelli: "Nel Milan vedo un percorso logico: ai nuovi serve ambientamento. Straordinario il Settore Giovanile"

Momento enigmatico per il Milan che dopo il pareggio con l'Atalanta, nonostante una buona prestazione, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto - che si erano comunque già quasi estinti - e ora deve concentrarsi sulla Lazio per non farsi scappare nuovamente il secondo posto della Juventus, oltre che sull'Europa League in cui affronterà agli ottavi di finale lo Slavia Praga. A parlare del momento rossonero ci ha pensato il giornalista Xavier Jacobelli, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

C’erano aspettative più significative tra i tifosi, in chiave scudetto, a inizio stagione…

“Io vedo nel Milan un percorso molto logico. Sono arrivati calciatori giovani, da campionati esteri. All’inizio si parlava di un ambientamento già avvenuto, ma chi conosce il calcio sa bene che a ogni cosa va dato il giusto tempo. Per esempio, non si parla abbastanza degli investimenti fatti dalla società rossonera sulla crescita del Settore Giovanile. Oltre al risultato straordinario di aver fatto debuttare il 15enne Camarda in Serie A, non è casuale che si parli con sempre maggiore concretezza della possibilità di far vita a una seconda squadra, come Juventus e Atalanta. Nel calcio moderno prevale chi guarda al futuro”.