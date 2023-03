MN - Jacobelli: "Ora è importante non pensare che questa crisi sia irreversibile"

Il giornalista Xavier Jacobelli si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul momento del Milan: "E' anche importante quanto ha evidenziato Ibrahimovic dall'alto della sua esperienza dopo la sconfitta di Udine: un conto è essere Campione d'Italia, un altro è giocare da campione d'Italia. E' anche una questione di esperienza stimata sul campo, quindi, alla fine della stagione, anche questa annata si rivelerà istruttiva per il Milan.

E' importante, adesso, non vedere tutto nero, non pensare che la crisi sia irreversibile. Questi discorsi venivano fatti anche in gennaio e poi il Milan ha rialzato la testa: la qualità c'è, i giocatori ci sono e l'allenatore c'è, quindi si tratta di capire esattamente dove intervenire".