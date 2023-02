MN - Jacobelli su Ibra: "Mi auguro possa avere una chance già contro il Monza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Mi auguro che Ibrahimovic possa avere una chance già contro il Monza. La scelta di escluderlo dalla lista UEFA dal mio punto di vista è comprensibile. È fondamentale una sua presenza, anche fisica, in campo e fuori. La sua leadership è stata determinante per lo Scudetto anche se non si potrà pretendere la Luna da un giocatore assente dai campi da moltissimi mesi”.