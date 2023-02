MN - Jacobelli su Leao: "Il rinnovo gli permetterebbe di giocare con maggiore tranquillità"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Rafael Leao: “È inutile rimarcare il talento e il valore assoluto di Leao, che ha dato un contribuito fondamentale per la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Negli ultimi tempi sembrava che la questione del rinnovo contrattuale avesse condizionato il suo rendimento. Contro il Tottenham però ha risposto a modo suo. È un segnale molto positivo per il prosieguo della stagione, augurandoci che la vicenda del rinnovo venga risolta in tempi rapidi dato che permetterebbe a Leao di giocare con maggiore tranquillità".