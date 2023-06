MN - Jacobelli su Loftus-Cheek: "Al Milan serve uno come lui"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, si è espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato di Ruben Loftus-Cheek che vestirà la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione: "Al Milan serve uno come lui. Da quando Kessie è andato al Barcellona, Pioli è alla ricerca di un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Inoltre, senza Bennacer, hai bisogno di una presenza forte in mezzo al campo. Un altro nome che mi sembra sposare a pieno il progetto di Pioli è quello di Pulisic”