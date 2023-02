MN - Jacobelli su Monza-Milan: "Gara da non sottovalutare, sarà una controprova del rilancio milanista"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi sulla prossima sfida in programma con il Monza: “La gara contro il Monza sarà una controprova del rilancio rossonero. Parliamo di una squadra reduce da otto risultati utili consecutivi, l’unica ancora imbattuta in questo 2023. È una formazione brillante che sta bene. Non credo che il Milan sottovaluterà l’impegno e questa sfida capita a proposito per misurare i progressi fatti dalla squadra".