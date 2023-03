MN - Jacobelli su Tomori: "Si tratta di capire se questo calo di rendimento possa essere neutralizzato"

MilanNews.it

Il giornalista Xavier Jacobelli si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Tomori: "Diciamo che nella stagione di un grande difensore, perché Tomori è un grande difensore e il Milan ha fatto molto bene a suo tempo a prolungarne il contratto, ci possono essere dei cali di rendimento. Adesso si tratta di capire se questo calo di rendimento possa essere neutralizzato, per questo dico la sosta capita a proposito: proprio perché una squadra come il Milan, che il calendario ha imposto di giocare sistematicamente ogni 3-4 giorni, è evidente che abbia bisogno di riordinare le idee di caricare le pile".