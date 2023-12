MN - Jacobelli sugli infortuni: "Non si può mettere in discussione uno staff tecnico che ha condotto il Milan a uno Scudetto e a una semifinale di Champions League, però..."

Il Milan sta gestendo un periodo complicato. I rossoneri, tra risultati non soddisfacenti e una situazione infortuni clamorosamente negativa, stanno cercando di reagire per giocarsi al meglio le loro possibilità in Serie A, Coppa Italia e anche Europa League. In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Xavier Jacobelli, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Come si spiega i tanti infortuni muscolari che ha subito in questa stagione la squadra di Pioli? Causa uno staff tecnico non irreprensibilmente preparato?

“Certamente è opportuno compiere le dovute analisi del caso, ma non si possono mettere tutto d’un tratto in discussione le capacità di uno staff tecnico, che ha condotto il Milan a vincere lo scudetto nel 2022 e ad approdare in semifinale di Champions non più tardi di un anno fa”.