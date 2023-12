MN - Jacobelli sul mercato: "Dopo Gabbia credo che Miranda sia un nome molto caldo. Serve un'alternativa a Giroud"

Il Milan sta gestendo un periodo complicato. I rossoneri, tra risultati non soddisfacenti e una situazione infortuni clamorosamente negativa, stanno cercando di reagire per giocarsi al meglio le loro possibilità in Serie A, Coppa Italia e anche Europa League. In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Xavier Jacobelli, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Chiuso Gabbia, quali altri colpi potrebbe effettuare il Milan a gennaio?

“Credo che Miranda rappresenti un nome molto caldo in ottica Milan. Inoltre serve necessariamente un’alternativa valida a Giroud, che possa sostenere il peso dell’intero attacco rossonero. Queste sono le priorità”.