MN - Jacobelli sul Milan: "Vittoria meritata contro il Tottenham, la squadra ha dimostrato grande compattezza. Sul ritorno..."

Xavier Jacobelli, intervistato da Milannews.it, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Tottenham e il match di ritorno a Londra del prossimo 8 marzo: "I segnali che il Milan aveva lanciato contro il Torino sono stati confermati, non soltanto per la vittoria ottenuta. Penso che la prova con il Tottenham sia stata una risposta di grande compattezza della squadra, che ha risposto nel modo migliore disputando una delle sue prove più efficaci. Contro il Tottenham la squadra è scesa in campo senza Tomori, schierando un 2000 e un 2001 in difesa. Questo spezza una lancia in favore della strategia societaria, dato che durante il mese di gennaio le scelte di Maldini e Massara erano state messe in discussione. Il Milan ha meritato ampiamente di vincere la partita. Il match di ritorno? Allo stato attuale il Milan ha il 51% di possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Il Tottenham però non dovrà essere sottovalutato, così come la capacità di Conte. È chiaro che il Milan sia consapevole della difficoltà della sfida dell’8 marzo ma avrà sicuramente modo di fare ulteriori progressi. Il campionato ci dirà se siano soltanto impressioni o meno”.