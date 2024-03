MN - Jankulovski: "Ancelotti top, Allegri è cambiato. Leonardo più dirigente che tecnico"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milanews, Marek Jankulovski ripercorre la sua carriera in rossonero, parlando dei tecnici che ha avuto in rossonero: il primo, Carlo Ancelotti, è colui col quale si è laureato prima campione d'Europa e poi del mondo. Con in mezzo il successo nella Supercoppa contro il Siviglia. Gli ultimi due anni di carriera lo hanno visto invece sotto la gestione di Leonardo prima e Massimiliano Allegri poi, col quale ha vinto lo scudetto. Diversi compagni di squadra, cresciuti prevalentemente sotto l'ala di Ancelotti, hanno deciso di intraprendere la carriera di allenatore.

Tra gli allenatori che hai avuto in rossonero: Ancelotti, Leonardo e Allegri

"Nella mia carriera ho avuto tanti maestri, Ancelotti è stato assieme a Spalletti il top avendo comunque due caratteri diversi. Leonardo, lo dico sinceramente, era più un dirigente e infatti lo ha dimostrato la carriera che ha intrapreso. Allegri l'ho trovato in un anno in cui il Milan puntava sui giovani, ma quando ho giocato ho comunque fatto vedere il mio valore. Certamente Max era un allenatore diverso da quello che è oggi".

Tra i tuoi ex compagni di squadra sono in molti ad allenare: Nesta, Gattuso, Inzaghi, Oddo, Pirlo, Gilardino. Sorpreso da qualcuno?

"Devo dirti che da Pippo me lo aspettavo perché è pazzo per il calcio, senza non può vivere. Ma anche Rino. Anche da Oddo me lo aspettavo. Mi sorprende un po' Nesta, che lo ricordo come ragazzo tranquillo, lo vedevo poco arrabbiarsi. Lo stesso per Pirlo. Sono contento per loro, hanno fatto benissimo a intraprendere questa strada. Mi fa piacere guardare una partita e vedere un mio ex compagno in panchina".