MN - Jankulovski: "Ibrahimovic ha il Milan nel cuore. Ci voleva uno come lui in società"

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Milannews, Marek Jankulovski ha parlato del Milan attuale, con Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra nell'anno dello scudetto 2010/11, che ha un ruolo sempre più centrale. Le parole di Gerry Cardinale sono state una chiara investitura nei confronti dello svedese, che non sarà solo un ponte fra proprietà e squadra, ma avrà voce in capitolo sulla squadra che sarà.

Tra i campioni con cui hai giocato c'era Ibrahimovic, che ora ha un ruolo sempre più centrale in società

"Prima di tutto sono contentissimo che Ibra sia dentro la società. Secondo me una squadra come il Milan deve avere all'interno uno che ha il Milan nel cuore. Prima c'era Paolo (Maldini) ed è finita come finita. Ibra sarà molto importante, anche dal punto di vista dei tifosi, perché Ibra ha il cuore rossonero e darà credibilità anche alla proprietà straniera, ne è il garante".

Te lo aspettavi in questo ruolo?

"Sai, ero a Rennes e ci ho parlato con lui un po', poi mi fa: 'Janku, devo andare a caricare la squadra'. Lo ricordo nell'anno dello scudetto (2010/11), aveva una forza e una personalità pazzesca e poteva starci in un ruolo così. È molto importante che sia in società e che parli con l'allenatore".