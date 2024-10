MN - Jankulovski: "Il leader dovrebbe essere Theo, ma poi vedi come si fa espellere a Firenze, per non parlare del rigore che non doveva calciare"

Riparte il campionato col Milan chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta di Firenze. C'è l'Udinese, partita fortissimo e davanti in classifica ai rossoneri. Grande doppio ex della sfida, Marek Jankulovski, si è concesso ai microfoni di Gaetano Mocciaro di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Manca un leader in questo Milan

"Ci sarebbe Ibrahimovic, ma non è più in campo. Ci vorrebbe gente che ha vinto qualcosa. In campo il leader non lo vedi. Dovrebbe essere Theo, ma poi vedi come si fa espellere a Firenze, per non parlare del rigore che non doveva calciare. Lo stesso Leao è forte, ma poi bisogna anche comportarsi bene. Speriamo in Morata, che è un campione e un ragazzo per bene. Ma, per l'appunto, è 'per bene' e non cattivo come lo poteva essere Ibra. I leader servono, altroché, ed è un problema se mancano".