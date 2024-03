MN - Jankulovski: "Inzaghi senza calcio non può vivere. Sorpreso da Nesta allenatore"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milanews, Marek Jankulovski ripercorre la sua carriera in rossonero, parlando anche dei compagni di squadra, cresciuti prevalentemente sotto l'ala di Ancelotti, che hanno deciso di intraprendere la carriera di allenatore.

Tra i tuoi ex compagni di squadra sono in molti ad allenare: Nesta, Gattuso, Inzaghi, Oddo, Pirlo, Gilardino. Sorpreso da qualcuno?

"Devo dirti che da Pippo me lo aspettavo perché è pazzo per il calcio, senza non può vivere. Ma anche Rino. Anche da Oddo me lo aspettavo. Mi sorprende un po' Nesta, che lo ricordo come ragazzo tranquillo, lo vedevo poco arrabbiarsi. Lo stesso per Pirlo. Sono contento per loro, hanno fatto benissimo a intraprendere questa strada. Mi fa piacere guardare una partita e vedere un mio ex compagno in panchina".