MN - Jankulovski: "Slavia forte davanti e fragile dietro. E condizionato dalla pausa invernale"

Alla vigilia di Milan-Slavia Praga abbiamo avuto il piacere di intervistare il primo nonché unico rappresentante della Repubblica Ceca a vestire i colori rossoneri: Marek Jankulovski. L'ex terzino, che in 6 anni col Diavolo ha vinto tutto, oggi è tornato in patria, nella sua Ostrava. E ci racconta pregi e difetti di una delle squadre più importanti del suo paese.

Marek Jankulovski, che squadra è lo Slavia Praga?

"Ha vinto i recenti campionati, ed eccezione degli ultimi due. È una squadra bella compatta, perché hanno dietro un proprietario importante (Pavel Tykač) che ha rilevato recentemente il club da un gruppo cinese e vuole fare molto bene. Ha un allenatore veramente buono (Jindřich Trpišovský) ma è pur sempre una squadra della Repubblica Ceca e pertanto il Milan, considerando la doppia sfida, parte con grandi favori e spero lo dimostri. Saranno comunque due partite aperte, ricordiamo che lo Slavia ha vinto il suo girone di Europa League finendo davanti alla Roma".

Che ambiente rischia di trovare il Milan in Repubblica Ceca, se i conti fossero ancora aperti?

"Attualmente c'è entusiasmo attorno alla squadra anche per questa corsa entusiasmante al titolo e lo stadio è sempre strapieno. Anche io sto avendo difficoltà a trovare un biglietto dato che a Praga arriverà una squadra mondiale. Sarà una festa e i tifosi sperano che lo Slavia riesca a tenere viva la qualificazione a Milano per poi giocarsi tutti in casa. Non dico che sarà una bolgia ma quasi".

Punti di forza e punti deboli?

"Davanti c'è Mojmír Chytil, giocatore interessante che fa tanti gol, così come Vaclav Jurecka, capocannoniere dello scorso campionato. È nel complesso una squadra offensiva che gioca molto bene davanti ed è normale che dietro facciano un po' di fatica. Inoltre va detto che la squadra è rimasta praticamente ferma a dicembre e gennaio per la pausa invernale, il campionato è ripreso tre settimane fa e questo magari può incidere. Diciamo che potrebbe mancare il ritmo partita che ad esempio il Milan ha".

Ti aspetti uno stile offensivo anche a San Siro?

"Sono una squadra ben organizzata ma che prova sempre a giocare, persino a rischiare qualcosa".