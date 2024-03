MN - Jankulovski su Pioli: "Con quello che aveva a disposizione non poteva fare di più"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milannews, Marek Jankulovski ha affrontato anche la questione allenatore. Nonostante un contratto fino al 2025, la permanenza di Stefano Pioli anche la prossima stagione è sempre in bilico. Il percorso in Europa League potrebbe cambiarne la storia e giovedì c'è lo Slavia Praga. l'ex terzino rossonero, primo giocatore ceco a vestire la maglia dei rossoneri, si è espresso in merito:

Ti sta piacendo questo Milan?

"Ogni tanto vengo a San Siro ma vivendo a Ostrava non ho potuto vedere ogni partita, ma da quel che ho visto mi è piaciuto. Il Milan deve sempre puntare alto. Ed essendo usciti dalla Champions, a scudetto già deciso speriamo di vincere l'Europa League e qualificarci per la Champions. Mi piacciono i giovani che crescono, vedo un bel gruppo.

Pioli potrebbe non proseguire la prossima stagione

"Il lavoro dell'allenatore è sempre difficile ma quello che vorrei evidenziare è: con Pioli hai vinto un campionato, poi hai raggiunto una semifinale di Champions e quest'anno ti qualifichi alla Champions. Puoi fare di più con le squadre che ha avuto a disposizione? Secondo me no. Poi il pubblico di San Siro ti mette pressione, vuole sempre vincere. Ma non poteva fare di più. I tempi di Berlusconi sono finiti e bisogna sottolinearlo. La politica societaria è diversa, ma vedo un buon gruppo giovane che cresce".