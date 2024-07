MN - Javi Moreno: "Sono stato nel miglior club al mondo. Milanello era qualcosa di fantastico, ricordo tutti con grande affetto"

vedi letture

Ci siamo, il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo centravanti. Vecchia conoscenza del calcio italiano e fresco vincitore degli Europei con la sua Spagna: Alvaro Morata. Qualità, esperienza e una conoscenza della nostra Serie A che gli permetterà di adattarsi subito. Abbiamo approfittato del trasferimento in corso per parlarne con un altro centravanti iberico che ha vestito i colori rossoneri: Javi Moreno.

Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Ne segnavi a raffica, tanto che il Milan nel 2001 ti ha voluto fortemente. Che ricordi hai di quell'esperienza?

"Indimenticabile, sono stato nel miglior club al mondo. E poi Milanello era qualcosa di fantastico, ricordo tutti con grande affetto, dal presidente a Galliani, Braida".

La fotografia della tua stagione al Milan?

"Scelgo due momenti: il gol nel recupero alla Lazio in Coppa Italia, a San Siro. E la doppietta al ritorno, all'Olimpico".

Esperienza durata un solo anno. Rimpianti?

"Ma no, alla fine sono grato per l'opportunità che ho avuto. Se ci ripenso rivedo giocatori come Pirlo e Rui Costa a innescare attaccanti come Shevchenko, Inzaghi, Marco Simone, José Mari. Con una batteria simile era chiaro che ci potesse essere poco spazio".