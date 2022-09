MN - Jorgensen su Maldini: "Sta facendo un grande lavoro"

MilanNews.it

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, l'ex calciatore di Serie A Martin Jorgensen ha parlato così sul lavoro di Paolo Maldini, che tante volte ha affrontato in carriera: “Paolo sta facendo un grande lavoro come lo dimostra il fatto che i rossoneri abbiano vinto il campionato con una politica diversa dagli altri. Il Milan spende meno della concorrenza, puntando sui giovani. E questa è la dimostrazione che la società rossonera ha più pazienza delle rivali a far crescere i talenti. E sia l’anno scorso che in questa stagione questa politica sta portando i suoi frutti.”