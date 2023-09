MN - Jovic al Milan. Ecco com'e strutturato il contratto del serbo

Luka Jovic sarà un nuovo giocatore del Milan: l'attaccante serbo arriva in prestito secco e gratuito dalla Fiorentina. Come appreso da MilanNews.it il serbo ha un contratto fino al 2024 con i viola ma che può essere rinnovato automaticamente per altre due stagioni su decisione dello stesso club toscano. Se questo non dovesse accadere, Jovic sarebbe da considerare in scadenza il 30 giugno 2024.