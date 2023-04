MN - Kenia: "Milan, occhio a Kvara. È più forte di Leao. I rossoneri sono cresciuti tanto dal 2018? Allora erano in crisi"

"Kvara è davvero molto forte. Abbina velocità, forza e intelligenza. Segna e fa segnare: è davvero un fuoriclasse. Se continua a questi livelli il calcio georgiano avrà un calciatore di classe mondiale a lungo. Purtroppo tanti giocatori georgiani giocano ad alti livelli per 1-2 anni e poi spariscono. Però con Kvara ho la sensazione che rimarrà al top per molto tempo. I suoi punti deboli? La fase difensiva... ma è così forte quando attacca che può permetterselo perché fa gol e assist. Ripeto: deve continuare così ma per me è già un grandissimo."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Levan Kenia , ex promessa del calcio georgiano che in passato ha vestito le maglie di Schalke 04, Slavia Praga e F91 Dudelange. Ed è proprio con i lussemburghesi che affrontò due volte il Milan nel edizione 2018/2019 del Europa League.

Può fare male al Milan stasera? In tre partite non ha ancora segnato al Milan e nelle ultime due le sue prestazioni erano piuttosto sottotono...

"Ho guardato le ultime partite di campionato di Kvara e tra queste la sconfitta per 4-0 ai danni del Milan. Per il Napoli sarà fondamentale recuperare Osimhen che offre una o due soluzioni in più alla squadra. Sopratutto quando il tiki taka non funziona devi trovare altri modi di giocare tra cui i lanci lunghi in profondità. E in questo Victor può fare la differenza, spero che giochi stasera. E poi sono sicuro che Kvara può avere un ruolo importante nella qualificazione del Napoli."

Kvaratskhelia può diventare il più grande calciatore della storia?

"Per me sì, ha il potenziale per diventare il più forte georgiano di tutti i tempi. Ma deve continuare la sua crescita stabilmente. Mi auguro che continui così per altri 10 anni. Ai rossoneri dico: occhio a Khvicha."

Nel 2018 ai tempi del Dudelange lei sfidò due volte il Milan in Europa League: sconfitte per 1-0 e 5-2. Cosa pensa della strada che ha fatto il Milan da allora?

"Il Milan è cresciuto tantissimo, allora i rossoneri erano in Europa League e in crisi. Ora sono tornati ad alti livelli, vincendo anche lo Scudetto l'anno scorso. Poi hanno grandi giocatori come Leão che è molto forte anche se per me Kvara gli è superiore. Detto questo, stasera il Napoli giocherà in contropiede ma se vuole vincere dovrà farlo da squadra. Sarà una partita molto interessante."