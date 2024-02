MN - Kjaer ci sarà o non ci sarà col Rennes? Le ultime dalla rifinitura

Simon Kjaer è il grande dubbio di formazione per Milan-Rennes di domani.

Il danese, che ha subito un lieve problema fisico contro il Napoli, ha svolto la rifinitura della vigilia a Milanello in maniera particolare: dopo qualche passaggio iniziale assieme ai compagni, ha scambiato il pallone con i collaboratori di Pioli mentre il resto della squadra era impegnata nel classico torello; si e poi, però, unito a tutto il gruppo al momento dell’attivazione atletica. Resta, dunque, in dubbio per domani, ma con buone probabilità di esserci; la conferenza di Pioli delle 14:30 dirà qualcosa in più sulla questione.

Nel caso dovesse essere disponibile, Kjaer giocherà da titolare in difesa al fianco di Gabbia. In caso di forfait, invece, da centrale sarà adattato Theo Hernandez con Terracciano da terzino sinistro.