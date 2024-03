MN - Kok (AD): "L'Eredivisie crea talenti interessanti. Da Brobbey a Pavlidis, ci sono molto profili"

Questo un breve estratto dell'intervista fatta dalla nostra redazione, in esclusiva, al collega olandese Nik Kok di Algemeen Dagblad, che ci ha fatto una panoramica sul meglio che offre il calcio olandese, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo del Milan.

Altri consigli per gli acquisti dall'Eredivisie?

"C'è Brian Brobbey dell'Ajax ma penso che il suo prezzo sia già molto alto. Parliamo comunque di un grande talento. Pavlidis dell'AZ Alkmaar sicuramente si muoverà in questa finestra di mercato e tolto lui non vedo attaccanti dell'Eredivisie che possano essere appetibili per un club di vertice della Serie A. Myron Boadu del Twente, ma di proprietà del Monaco rimane interessante. A livello di prospetti meritano attenzione Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Jizz Hornkamp (Heracles) e Tobias Lauritsen (Sparta). Ma questi sono profili a oggi più adatti a un piccolo club di Serie A. Uscendo dai confini ma parlando di calciatori olandesi, dico Thijs Dallinga del Tolosa".