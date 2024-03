MN - Kok (AD): "Zirkzee grande talento anche al Bayern. Potrà essere utile per la Nazionale Olandese"

Ormai da tempo nel mirino del Milan è presente l'attuale stella del Bologna, Joshua Zirkzee, ma non solo. Il futuro di Olivier Giroud potrebbe essere in MLS e a maggior ragione i rossoneri devono investire in attacco. L'olandese del Bologna è uno dei giocatori che piace maggiormente, attenzione però anche a Santiago Gimenez del Feyenoord. Di seguito riportiamo un estratto dell'intervista odierna fatta in esclusiva al collega Nik Kok di Algemeen Dagblad. Queste le sue parole sul talento olandese del Bologna, Zirkzee



"Penso che ci siano molte persone in Olanda entusiaste di Zirkzee. Era già visto come un grande talento al Bayern. Poi negli anni seguenti la situazione si è un po' calmata ma ora è tornato nuovamente in voga. Anche la nostra leggenda Willem van Hanegem, ad esempio, è un suo tifoso e secondo me il suo tipo di giocatore potrebbe essere molto utile per la nazionale olandese".