MN - Kouame: "Consapevoli che sarebbe stata una partita difficile, c'è rammarico"

Cristian Kouame ha parlato in mix zone, queste le parole raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Eravamo consapevoli che la partita non sarebbe stata facile. Abbiamo giocato a testa alta, peccato per come è finita. Dobbiamo essere bravi a riposarci e pensare alla prossima. San Siro? Ci avevo già giocato con la primavera dell’Inter, è una soddisfazione. Siamo venuti per pressare a tutto campo. Siamo venuti a giocare contro il Milan che è una squadra forte, è un peccato per come è andata. Abbiamo pareggiato ma poi è andata così. Cambio modulo Milan? Ci ha sorpresi, ma non ci è importato, siamo venuti qua per fare la nostra partita. Milan? Non so se può arrivare tra le prime quattro, abbiamo giocato dieci partite, vedremo”