MN - L'ad Furlani commenta le strategie per il prossimo mercato del Milan

vedi letture

Nel corso dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, è intervenuto fra gli altri anche l'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani, che si è intrattenuto con i media rispondendo ad alcune domande. Queste le sue dichiarazioni.

Le strategie di mercato in estate potrebbero cambiare considerata la nuova Champions?

"Assolutamente no. Quando poi si arriverà a gennaio dell'anno prossimo valuteremo come muoverci".