MN - L'avvertimento di Traversa: "Milan, attenzione: dopo la vittoria con il Psg, il Lecce è il cliente peggiore"

L'avvertimento di Traversa: "Milan, attenzione: dopo la vittoria con il Psg, il Lecce è il cliente peggiore"

Martino Traversa, ex giocatore di Milan e Lecce, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida tra le due squadre che si giocherà oggi alle 15 allo stadio Via del Mare. Questo l'ammonimento che l'ex rossonero ha fatto alla squadra di Pioli: "Al Milan dico di fare molta attenzione, perché potrebbe essere la classica “partita trappola”. Dopo la grande vittoria contro il Psg, i rossoneri potrebbero adagiarsi e - in questo senso - il Lecce è il cliente peggiore. Non bisogna dare nulla per scontato, in un campionato che - come abbiamo visto - non ti regala nulla”