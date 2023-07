MN - L'ex allenatore del Bruges con forza: "Non si può parlare di fallimento per De Ketelaere!"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carl Hoefkens, attuale allenatore dello Standard Liegi che allenò Charles De Ketelaere al Bruges durante la preparazione estiva dell'estate scorsa prima della cessione del belga al club rossonero.

Carl, appena dodici mesi fa Charles De Ketelaere doveva spaccare il mondo ed era il talento di cui tutto il Belgio ne parlava benissimo. Ma dopo una stagione con quasi solo ombre e poche luci si può dire che l'operazione è stato un fallimento. Se lo spiega?

"Secondo me non si può parlare di fallimento. Alcuni giocatori hanno solo bisogno di tempo per adattarsi e per Charles così come per tanti altri vale lo stesso discorso. Lo conosco da quando aveva 13-14 anni ed è un giocatore con un talento incredibile. Il Milan gli deve dare solo il tempo di ambientarsi di cui il ragazzo ha bisogno. Se lo fa vedremmo vero il potenziale di Charles De Ketelaere. Purtroppo però tante squadre non hanno pazienza di aspettare e vogliono tutto e subito. Non dimentichiamo che è stato un trasferimento costosissimo, la pressione è tanta."