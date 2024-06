MN - L'ex calciatore di Fonseca rivela: "Ecco, noi giocatori con lui non avevamo mai paura di perdere"

Paulo Fonseca è il prescelto dalla dirigenza del Milan per guidare la squadra dalla prossima stagione. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con chi è stato un suo giocatore. In esclusiva per MilanNews.it, l'ex romanista Bruno Peres ci racconta la sua esperienza col tecnico portoghese:

Cosa ti piace di più di lui?

"Mi piace il suo spirito, è una persona che odia perdere e punterà a vincere ogni trofeo. Ha il DNA vincente e te lo trasmette. Ecco, noi giocatori con lui non avevamo mai paura di perdere. E sa creare un bellissimo rapporto con i giocatori, disposti a lottare per lui".

È l'uomo giusto per il Milan? I tifosi sono perplessi

"Il tifoso del Milan stia tranquillo perché sarà fiero di lui. Devono sostenerlo, perché è un grandissimo allenatore. Farà benissimo, è bravo e se avrà una squadra fortissima in mano potrà fare felici i tifosi rossoneri".

A livello tattico come lo inquadri?

"Lui usa diversi moduli, anche a partita in corso. Gli piace che la squadra spinga, sempre. Che faccia pressione sull'avversario, che non lo lasci giocare. In un aggettivo: 'offensivo'. Avendoci giocato posso dire che esalta molto le qualità degli esterni: se sei veloce e hai il dribbling con lui è il massimo".