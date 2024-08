MN - L'ex vice di Fonseca cammina da solo: "Tornare in Italia, perché no? Sono allenatore del mondo"

vedi letture

Il "trofeo Berlusconi" è stato l'occasione per i tifosi del Milan di salutare per la prima volta a San Siro la nuova squadra. E il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Accolto tra lo scetticismo generale, il tecnico portoghese fin qui è stato protagonista di uno dei migliori pre-season di sempre dei rossoneri. È pur sempre calcio d'agosto e va pesato come tale, ma le prime indicazioni sono sicuramente positive. In esclusiva per MilanNews.it è intervenuto un suo storico collaboratore, Pedro Moreira.

Pedro Moreira, Lei è stato per anni collaboratore di Fonseca

"Ho lavorato con Paulo Fonseca per nove meravigliosi anni. Con lui è iniziata la mia carriera da professionista. Agli inizi eravamo in tre, poi il nostro staff con gli anni si è sempre più strutturato".

Che allenatore è Fonseca?

"È un allenatore che crea un ambiente fantastico, non solo con gli altri membri dello staff ma anche con i calciatori. Un ambiente sano e un legame forte è quello che nasce".

Nove titoli vinti: qual è il ricordo più bello?

"Difficile scegliere il più bello, anche perché poi c'è da ricordare il terzo posto col Paços de Ferreira che è valso il passaggio ai turni preliminari di Champions League. Ma non dimentico la Coppa di Portogallo col Braga o il modo in cui abbiamo cambiato lo Shakhtar".

Com'è Fonseca in allenamento?

"Professionista fantastico, come legge la partita e come la cambia. L'esperienza italiana poi è stata fondamentale. Con lui il calciatore sa esattamente cosa fare in campo. Devo dire che Paulo ha una preparazione incredibile".

Dopo Roma, le vostre strade si sono separate

"Nella vita si fanno delle scelte, entrambi ci eravamo resi conto che dovevamo prendere strade diverse. Lui voleva cambiare un po', io volevo camminare con le mie gambe. Resta una grande amicizia e Paulo è una persona importantissima per la mia carriera, tanto che mi sento anche milanista".

Da un paio di stagioni è un "head coach". Qual è il suo stile di gioco?

"Il mio stile di gioco è ispirato a Fonseca, punto a dominare la partita, mi piace che la mia squadra abbia il controllo del gioco. Sempre con equilibrio e gestendo gli spazi. Ho fatto stagioni alla Torreense e al Casa Pia".

Le piacerebbe tornare in Italia?

"Sono aperto a tutto, perché no anche all'Italia che conosco avendo lavorato alla Roma. Mi considero un allenatore del mondo, non solo portoghese".