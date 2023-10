MN - L'exploit di Camarda, Fratini: "Questo ragazzo è 2008, sicuramente emergerà. Il Milan sta facendo molto bene con il Settore Giovanile"

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

Intanto in casa Milan c’è grande soddisfazione per l’exploit di Camarda…

“Il Milan sta lavorando molto bene a livello di Settore Giovanile. Mai come adesso è l’epoca in cui il calcio italiano ci chiede di investire sui nostri giovani del vivaio. Questo ragazzo (Camarda ndr) è un classe 2008: un altro che, senza dubbio, emergerà”.