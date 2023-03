MN - La Champions aiuterà in Serie A? Passerini: "Manca un mese, il Milan non può permettersi di cedere con la testa. Il quarto posto è imperativo"

Carlos Passerini , inviato del Corriere della Sera al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) da Londra a MilanNews.it su se il passaggio del turno può aiutare il Milan anche in campionato: "Adesso passerà un mese da qui ai quarti. Il Milan non può permettersi di cedere con la testa, anche se si è visto a Firenze che la testa fosse da un'altra parte...

Ma manca un mese: non deve essere un alibi, ci sono punti pesanti in palio, ci sarà una sosta. Il Milan deve restare concentrato sulla Champions in tutti i sensi: quella in corso come un'occasione da cogliere senza più pressioni, perché comunque vada è già un successo, e la qualificazione alla prossima, perché quello è un imperativo; oggi il Milan con lo status che ha ottenuto ha il dovere di conservarlo".