MN - La Champions è una distrazione per il Milan? La risposta di Bertolucci

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il suo pensiero sul fatto che la Champions League può essere una distrazione per la squadra rossonera: "Può essere una distrazione. Quando si arriverà a queste due partite (euroderby, ndr) si potrebbe pensare anche ad un turn over. Prima della gara di ritorno c'è la trasferta a La Spezia. Questo però vale anche per l'Inter o anche la Roma e la Juventus in Europa League. Quando le squadre sono impegnate nelle coppe europee è normale che ci sia turn over".