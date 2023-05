MN - La Curva Sud alla squadra dopo la sconfitta nel derby: “Siamo sempre con voi”

MilanNews.it

Al termine della partita contro l’Inter, con i giocatori del Milan visibilmente delusi per la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions League, la Curva Sud ha cantato: “Siamo sempre con voi” e ha applaudito la squadra sotto il settore a loro dedicato. La formazione di Pioli, pur approcciando in maniera diversa rispetto alla sfida dell'andata, non è riuscita a ribaltare il risultato. In 180 minuti di gioco, zero gol segnati.