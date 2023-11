MN - La fisiatra Bertelé: "Diminuire i problemi muscolari? Non è tanto potenziare tutto il corpo, quanto riallungare i muscoli eccessivamente potenziati"

I tanti infortuni muscolari del Milan, quest’anno come nelle passate stagioni, sono forte oggetto di discussione in questo periodo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la Dottoressa Laura Bertelè, medico ortopedico e fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria per cercare di fare chiarezza su una situazione che ha evidentemente tantissime variabili e tanti punti poco chiari.

E cosa consiglia lei per diminuire il numero di questi problemi?

“Non è tanto potenziare tutto il corpo, quanto riallungare i muscoli eccessivamente potenziati. L’importante è che rimangano elastici. Se si potenziano si irrigidiscono e quel punto squilibrano l’articolazione, il tendine e la postura. Deve essere un potenziamento mirato ed equilibrato. Una situazione che mi aveva molto colpito è se il calciatore potenzia molto i muscoli della schiena, quando dà un calcio veloce si squilibra all’indietro con la schiena, proprio per un discorso di muscoli corti e rigidi. Quindi se deve effettuare un tiro forte, una punizione o un rigore, tirerà verso l’alto perché la schiena lo tira indietro se non è equilibrato. Oppure, peggio ancora, si strappano i flessori ad esempio perché sono stati troppo irrigiditi. Sarebbe da studiare individuo per individuo cosa c’è da allungare e cosa c’è da potenziare. Non è che tutto va bene e tutto si potenzia”.