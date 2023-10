MN - La lotta scudetto secondo Buriani: "Sfida tra le due milanesi, ma i campionati non si vincono ad ottobre"

Non un grande momento per il Milan che, dal rientro dalla sosta, è incappato in due sconfitte molto pesanti sia per la prestazione che per la classifica, contro Juventus in campionato e Psg in Champions League. I rossoneri sono chiamati a reagire e dovranno farlo sul campo del Napoli, non il più semplice dei compiti. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva un doppio ex della sfida tra partenopei e rossoneri come Ruben Buriani. Le sue parole.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto?

“Per me è lotta, principalmente, tra le due milanesi. Poi vediamo anche cosa farà la Juve. Però adesso siamo soltanto all’inizio: non si vincono i trofei a ottobre”.