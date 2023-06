MN - La pagella di De Ketelaere: esordio con un paio di guizzi, ma Openda spreca

MilanNews.it

È terminato senza gol l'esordio di De Ketelaere nell'Europeo U21 con la maglia del Belgio, del quale è capitano. Il 90 rossonero ha disputato una buona prova, con un paio di guizzi interessanti, soprattutto un assist molto bello nel primo tempo a mettere Openda a tu per tu col numero 1 dell'Olanda, non sfruttata, però, dalla punta del Lens. Ha giocato da trequartista di destra, in una trequarti a due, dietro la punta. Chiaro che, in un contesto del egenre, possa essere più incisivo, ma l'inizio non è male. Il voto è 6.