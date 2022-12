MN - La pagella di Giroud: colpisce un palo ma il suo lavoro è prezioso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giroud 6.5

Se la Francia arriva in finale è grazie anche al suo lavoro e ai suoi duelli con gli avversari. Ha qualche occasione per colpire ma la migliore si stampa sul palo della porta marocchina. Subito dopo l'ora di gioco viene sostituito per lasciar spazio a Thuram. In generale offre una prestazione molto preziosa. L'auspicio è quello di far meglio in Finale contro l'Argentina, dove si giocherà la sua seconda Coppa del Mondo da calciatore.