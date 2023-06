MN - La pagella di Maignan: presenza 'inutile', se non per sapere che non è infortunato

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai mai mai impegnato, se non per un intervento di normale amministrazione, per lui. Il voto di Maignan non può che essere... senza voto. Per questo la sua presenza è, di fatto, "inutile", se non per il rivederlo in campo dopo le preoccupazioni dovute al dolorino al polpaccio accusato settimana scorsa.