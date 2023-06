MN - La pagella di Theo: suo il cross decisivo, prestazione ordinata

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il voto per Theo Hernandez è 6,5. La Grecia non attacca mai e lui, in teoria, può solo attaccare. Il 'problema' per Theo è che Mbappé si prende spesso tutta la fascia - e ci mancherebbe altro, è Mbappé - e non c'è molto spazio per affondare, se non con qualche uno-due. La sua prestazione è, comunque, ordinata e precisa. Dal suo cross nasce il rigore che sblocca e decide la partita.