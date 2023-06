MN - La pagella di Tonali: bene i calci piazzati, tanta corsa a centrocampo

MilanNews.it

Sandro Tonali, voto 6: in quella che probabilmente è l'ultima serata da rossonero, Tonali non eccelle nella partita contro la Francia. Il piede di Sandro è comunque caldo: molto bene i piazzati, tra cui la punizione/assist per l'ex Milan Pellegri. Oltre questo, tanta corsa, qualche suggerimento di qualità, ma nulla di troppo speciale. Chissà che le voci sul trasferimento in Inghilterra non lo abbiano condizionato.