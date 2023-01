MN - La protesta della Curva Sud per i prezzi al Via del Mare: "Settore ospiti 65€, vergogna!"

Fonte: Dal nostro inviato a Lecce, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come di consueto quando il Milan gioca lontano da San Siro anche oggi a Lecce il settore ospiti è gremito di tifosi rossoneri, che hanno viaggiato fino in Puglia per seguire da vicino la squadra. Ad un prezzo però decisamente alto, visti i prezzi decisi dalla società salentina. Non si è fatto attendere lo striscione della Curva Sud al Via del Mare: ""Settore ospiti 65€, vergogna!".