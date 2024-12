MN - La ripresa degli allenamenti fissata per il 26 dicembre

Dopo la vittoria contro il Verona la squadra di Paulo Fonseca è tornata ad allenarsi a Milanello con una bella novità: il rientro in gruppo di Ismael Bennacer. Come appreso dalla nostra redazione però, i rossoneri saranno a riposo il 23-24 e 25 dicembre, con la data di ripresa degli allenamenti a Milanello fissata per giovedì 26.

Di Antonio Vitiello.