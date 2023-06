© foto di AC Milan

Ad assistere a Milan-Hellas Verona, con tanto di nuova maglia del Milan addosso, c'è anche Lamelo Ball, cestista in NBA per gli Charlotte Hornets, nominato Rookie of the Year nel 2020 e All Star nel 2022. Lamelo ha posato con Paolo Maldini prima di ricevere l'applauso di tutto San Siro.